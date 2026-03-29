開催：2026.3.29会場：オリオールパーク結果：[オリオールズ] 1 - 4 [ツインズ]MLBの試合が29日に行われ、オリオールパークでオリオールズとツインズが対戦した。オリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュ、対するツインズの先発投手はタジ・ブラッドリーで試合は開始した。2回裏、9番 ジェレマイア・ジャクソン 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでオ