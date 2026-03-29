開催：2026.3.29会場：シチズンズバンク・パーク結果：[フィリーズ] 4 - 5 [レンジャーズ]MLBの試合が29日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとレンジャーズが対戦した。フィリーズの先発投手はアーロン・ノラ、対するレンジャーズの先発投手はジェーク・ラッツで試合は開始した。1回表、3番 コリー・シーガー 初球を打って右