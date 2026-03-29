24日（火）、スロベニアバレーボール連盟（OZS）は、2026年の男子スロベニア代表メンバー29名を発表した。 FIVB世界ランキング6位のスロベニア。2025年から指揮するイタリア出身のファビオ・ソーリ監督が率いている。2026年のネーションズリーグでは日本代表とも対戦するほか、欧州選手権では2大会連続のメダル獲得を目指す。 メンバーには、2022年から3シーズンの間、日