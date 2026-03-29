ドジャースの大谷翔平投手（31）が28日（日本時間29日）、今季は登板に向け、ブルペン投球などで調整を行った。この日のダイヤモンドバックス戦には「1番・DH」で出場する。3月31日（同4月1日）のガーディアンズ戦に先発する大谷は、プライアー投手コーチらが見守る中、27球を投球。全てノーワインドアップからの投球で直球にスイーパー、カーブなど交え、感覚を確認するように丁寧に投じた。通常は2日前にブルペン入りするが