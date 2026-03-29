日本代表ＧＫ鈴木彩艶（２３＝パルマ）が、復帰戦で支持率アップを勝ち取った。昨年１１月の左手骨折から復帰した守護神は２８日（日本時間２９日）の国際親善試合スコットランド戦（英グラスゴー）に先発。前半８分、右サイドからクロスを上げられると、エリア内に走り込んできたＭＦスコット・マクトミネイ（ナポリ）に左足シュートを打たれるが、至近距離で左手セーブ。こぼれ球はポストに当たり、相手の決定機を防いだ。