クイーン・オブ・ポップこと米歌手のマドンナが、自ら企画しておきながら突然製作中止にした自身の伝記映画に主演予定だった俳優ジュリア・ガーナーとの2ショット映像を披露。一緒に大ヒット曲「ライク・ア・バージン」を口パクする映像を公開した。【写真】67歳マドンナ、42年ぶり「ライク・ア・ヴァージン」ルックを披露この度マドンナとジュリアが共同でインスタグラムを更新。「ライク・ア・バージン……何度も何度も」と