◇リーグワン第１３節神戸４１―２０静岡ブルーレヴズ（２８日・アイスタ）静岡ブルーレヴズは２０―４１で神戸に敗れた。前半１８分までに３トライを奪われるなど、攻守に圧倒されて連勝ならず。この日勝利したトヨタに抜かれ、暫定８位に後退した。３―２６で折り返した後半に意地は見せた。得意のスクラムで何度も反則を誘って主導権を握り、１８分にはゴール前のモールから抜け出したＳＨ北村瞬太郎がトライ。後半からの