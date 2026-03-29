昨年の全日本大学女子駅伝と富士山女子駅伝の２冠に貢献した城西大の兼子心晴（４年）＝浜松市立高出＝がこのほど、浜松医大医学部看護科に合格した。大学トップランナーが小さいころから夢だった看護師を目指して難関大の入試を突破。４月から２校目の大学に通う。少しの“回り道”を経て、兼子が夢へ走り出した。高校卒業後、双子の妹・心寧さんとともに看護師である母の背中を追いかけて、ナースになる予定だったが、城西大