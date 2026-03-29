大阪市を中心に運行する地下鉄「大阪メトロ」はこのほど、白杖や車いすを利用する乗客に早期に気づき、必要なサポート、見守りを行うため、「ＡＩ見守りシステム」を３月３０日に追加導入することを発表した。システムは、改札口付近に設置している防犯カメラの画像を活用する。画像認識技術により、白杖や車いすの利用を感知。駅のモニターに検知結果が通知され、駅係員が必要なサポートをするという。同社は「顔認証や防犯カ