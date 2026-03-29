◆米大リーグブルワーズ―ホワイトソックス（２８日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２８日（日本時間２９日）、敵地のブルワーズ戦に「４番・一塁」でスタメン出場した。ホ軍は開幕直後の変則日程で２６日に開幕戦を行い、中１日で２戦目。村上は同カードの開幕戦で９回先頭で迎えた第４打席、右翼席へ本塁打を放ち、日本人選手では史上６人目のデ