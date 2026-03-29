日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が２９日に放送され、ＭＣの中山秀征が岩田絵里奈アナウンサーをたしなめる場面があった。この日の放送をもって番組を卒業し、３月末で同局を退社する岩田アナは番組冒頭からニュースを読み上げた。その後ＭＣの中山秀征が「さあ、岩田さん、きょう実は最後の『シューイチ』」と紹介。そして「今、ニュースを読み終えましてホッとしていますか