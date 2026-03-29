生まれ育った環境はどんなに過酷であっても当たり前だと思ってしまうもの。漫画家・五十嵐タネコさんの作品『東京のど真ん中で、生活保護JKだった話』からの抜粋エピソード『風呂なし住宅の銭湯生活』では、作者の小学生時代にスポットが当てられる。 【漫画】「風呂なし住宅の銭湯生活」を読む 貧乏だった作者家族は、当時風呂なしアパートに住んでおり、いつも家族4人で銭湯に通っていた。自宅は狭いこともあり、