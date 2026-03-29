女優のジェニファー・ガーナーが、主演映画「13 ラブ 30 サーティン・ラブ・サーティ」のリメイク版で製作総指揮を務める。17歳の少女がある日、目を覚ますと30歳になっているという2004年のファンタジー・ラブコメディ作で、主人公のジェナ・リンク役を演じていたジェニファーが、ネットフリックスの手掛けるリブート版では製作側を担当する。 【写真】「デアデビル」女優