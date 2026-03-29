ロカビリーバンド・The Biscats(ザ・ビスキャッツ)のボーカル、Misaki(青野美沙稀)が26日、自身のインスタグラムを更新。元チェッカーズのメンバーとの2ショットを投稿し、ファンを喜ばせた。 【写真】メガネの奥にやさしい瞳還暦超えとは思えぬシブささすが元チェッカーズ The Biscatsはモデル、ファッション・プロデューサーとしての顔を持つMisakiを中心に2019年に結成。4