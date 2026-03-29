今日29日の近畿地方は、晴れていても空模様の急変に注意が必要です。午後を中心に突然雨雲が発生し、「雷雨」となる恐れがあります。春はそれほど雷のイメージがないかもしれませんが、油断は禁物。過去には春でも落雷による被害が生じています。黒っぽい雲が近づいてきたら落雷や突風に注意し、頑丈な建物などに避難なさってください。すでに海上で雷雲が発生中午後は落雷エリアが陸地へ今日29日は、上空5500m付近と空高い所に-