後半32分からシステム変更森保一監督率いる日本代表は現地時間3月28日、スコットランド・グラスゴーのハムデンパークで行われた同国との国際親善試合を1-0で勝利した。スコアレスで迎えた後半32分からはMF鎌田大地をアンカーに置いた超攻撃型システム「3-1-4-2」をトライ。7分後にMF伊東純也が決勝点を挙げた。引き分け濃厚から勝ち点3を奪取。北中米ワールドカップ（W杯）に向けて“ぶっつけ本番”で挑戦したのは明確な理由があ