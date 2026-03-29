英公共放送「BBC」称賛「伊東が終盤に決勝ゴールを魔法のように生み出した」日本代表は現地時間3月28日、敵地ハムデン・パークで行われた国際親善試合でスコットランド代表と対戦し、1-0で勝利を収めた。試合終盤に値千金の決勝ゴールを挙げたMF伊東純也に対し、英公共放送「BBC」は「伊東が終盤に決勝ゴールを魔法のように生み出した」と、その勝負強さを称賛している。試合は一進一退の攻防が続くなか、スコットランドも序盤