交通事故で家族を亡くした遺族がプロバスケットボールBリーグ「アルバルク東京」の試合に招待され、観戦しました。28日、東京・江東区で「アルバルク東京」の試合を観戦したのは、事故で家族を亡くした交通遺児12人を含む遺族23人です。外出の機会が減る傾向にある遺族の将来への活力にしてもらおうと、警視庁などが2015年から主催しているもので、「アルバルク東京」の試合への招待は今回で8回目となります。長男を事故で亡くした