「ドジャー・インサイダー」のキャリー・オズボーン記者が28日（日本時間29日）、2026年のドジャースのイヤーブックが球団史上初めて2種類の表紙で発売されると報じた。最初のイヤーブックが発行されたのは、ブルックリン・ドジャース時代の1949年。本拠地エベッツ・フィールドを背景に、選手のスケッチが表紙を飾っていた。その後も毎年制作されてきたが、2種類の表紙が用意されるのは今回が初めてとなる。カバー1は、2025