〈「東京ドームの歓声は、まるでオペラのようだった」WBCチェコ代表のエース・サトリアが日本で体感した“野球への愛情”〉から続く2026年WBCのチェコ対日本戦。チェコはプールCの5位、日本は1位が決まっていて、実力差からも消化試合であったのかもしれない。しかし、観客をひきつけたのは単なる勝敗ではなかった。【画像】「野球フォーエバー」東京ドームで戦ったハジム監督とWBCチェコ代表の写真をすべて見るフルタ