「広島２−１中日」（２８日、マツダスタジアム）広島が接戦をものにし８年ぶりの本拠地開幕連勝。ターノックが来日初登板初先発で７回５安打無失点７奪三振の好投を見せ中日打線を封じ込めた。八回に追いつかれるもファビアンが左前適時打を放った。以下、新井貴浩監督の主な一問一答。◇◇−決勝点を奪った八回は先頭で平川が出塁。「初対戦の左投手で、いい特殊球がある中、落ち着いて塁に出るあたりはさすがだ