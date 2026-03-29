俳優谷原章介（53）が29日、フジテレビ系新番組「SUNDAYブレイク．」（日曜午前7時、初回は午前7時半）のMCとして生出演し、「さーいよいよ新番組、SUNDAYブレイク．が始まりますよ」と第一声を発した。27日に最終回を迎えたフジテレビ系の朝の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）の朝の顔から、日曜朝の顔としてのスタートを切った。サン！シャインではスーツ姿だが、SUNDAYブレイク．ではネービーブルーのカジュ