コンパクトでも能力は十分！海上自衛隊は2026年3月26日、同月13日に神奈川県横浜市にあるJMU（ジャパンマリンユナイテッド）横浜事業所磯子工場にて実施された哨戒艦「ひのき」および「すぎ」の進水式の模様を、公式YouTubeチャンネルにて公開しました。【鼻がムズムズするッ！】最新鋭艦「ひのき」と「すぎ」の進水式を動画でこれらは、昨年（2025年）11月に進水した「さくら」「たちばな」の姉妹艦で、さくら型哨戒艦の3番艦