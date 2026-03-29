2026年2月、代官山にてガストロノミーイベント「森を食べる #03」が開催された。ミシュランの星付きシェフが、長野県・南木曽町に滞在し、地元の食材や生産者たちと触れ合った上で、本イベントだけの特別コースやメニューを作り、提供するというものだ。この度、特別コースを食す機会をいただいた。それは貴重な極上の時間であった。腕を振るうのはスロベニアの星付きシェフ「森を食べる #03」は、2026年2月21日〜23日の各日昼と夜