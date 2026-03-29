海の幸と山の幸に恵まれた和歌山県。新鮮な魚介や地元食材を使った料理、特産品を生かしたグルメなど、道の駅でもその魅力を存分に味わえます。All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に「道の駅（グルメ）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「グルメが魅力的だと思う和歌山県の道の駅」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：San Pin 中