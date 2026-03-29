日常生活やニュース、そして古くからの教えの言葉の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、凝り固まった思考をほぐすパズルを楽しんでみませんか？今回は、不必要な心配を指す言葉から、現代社会を支える重要な資源、さらに自分自身を成長させてくれるような人間関係の呼び名まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄