もしも日本のお城が巨大ロボットに変形＆合体したら――？そんなワクワクする発想のコンテンツ『城郭合体オシロボッツ』に、23城目＆24城目が"参城"。「松山城」「高知城」がオシロボット化した。オシロボット松山城＆高知城イベントでの配布ノベルティ、販売グッズなど2026年4月に開催される松山市と高知市のイベントにブースを出展する。「オシロボット松山城」は、「静かに反撃の牙を研ぎ澄ます、攻防一体のオシロボット」