高校受験を控える家庭にとって、塾代は大きな関心事のひとつです。特に「5教科で月8万円」という話を聞くと、本当にそれが一般的なのか不安になる方も多いでしょう。 本記事では、塾代の相場や内訳、個別指導と集団塾の違い、コストパフォーマンスの観点から最適な選び方を分かりやすく解説します。 高校受験塾の費用相場はどれくらいか 高校受験向けの塾費用は、地域や塾の形態によって差はあるものの、一般