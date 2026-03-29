28日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏と齊藤明雄氏が、ヤクルト・池山隆寛監督がピンチの場面でマウンドに向かうシーンについて言及した。DeNAとの開幕戦も2度、池山監督がマウンドに足を運んだが、この日も4−2の3回一死一、二塁の場面で池山監督がマウンドに声をかけ、その後、先発・山野太一はピンチを脱した。佐伯氏は「昨日（27日）も2回あったんですよ、こういうシーンが。昨