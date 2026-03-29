年金生活に入ると、毎月の手取りが読みやすくなる一方で、住まいの固定費は下がりにくいままです。マンションは持ち家でも、管理費や修繕積立金、固定資産税などがかかります。 もし「広さが不要」「子どもも独立」「今後の大きな出費が不安」という状況なら、売却して住まいを小さくするのは十分に現実的な選択肢です。ただし、売れば終わりではなく、売った後の住居費と、売却に伴う税金や諸費用まで含めて判断すると後悔が