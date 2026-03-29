毎月「親の生活費」として一定額を渡していたものの、使われずに後からまとめて返却されるケースがあります。例えば、2万円を15年間渡し続け、合計360万円が一括で戻ってきた場合、「もともと自分のお金だから課税されないのではないか」と考える方もいるでしょう。 もっとも、このようなケースでは「元のお金がどうか」ではなく、「どの時点で誰の財産となっていたか」が税務上の論点となります。状況によっては