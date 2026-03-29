会議でどんな提案が出ても反論する人は何を考えているのか。心理学者の榎本博明さんは「このタイプの心の中には、『自分は正義の味方だ』といった自己陶酔がある。そこに潜んでいるのは、劣等感と歪んだ優越感だ」という――。※本稿は、榎本博明『【新装版】かかわると面倒くさい人』（日経プレミアシリーズ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■独りよが