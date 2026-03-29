28日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、阪神・佐藤輝明について言及した。昨季セ・リーグ二冠王の佐藤輝明はWBC日本代表に選出され、帰国後に出場したオープン戦は5試合で打率.071と苦しみ、3月27日の巨人との開幕戦は4打数0安打に終わった。この日も最初の2打席はいずれも空振り三振だったが、第3打席に今季初安打となる二塁打を放つと、8回の第4打席に中川皓太からライト前に適