入学や入社、人事異動による転勤など自分の身の回りに環境変化が起こる季節において、「どのような第一印象を与えるか？」が大きなテーマとなります。特に、新しい環境変化で一目惚れした女の子に対しては、最悪な第一印象になってしまうことは避けたいものです。今回は、最悪な第一印象を避けるために「ウザい人から学ぶ第一印象に関する失敗教訓９パターン」をご紹介させて頂きます。【１】最初からタメ語で話をする人。初対面