北朝鮮の最高指導者である金正恩氏の後継問題をめぐり、娘ジュエ氏の存在感が内外で注目される中、当の国内では必ずしも「既定路線」として受け止められてはいないようだ。韓国の情報機関である国家情報院がジュエ氏を「後継内定段階に入った」と評価したのに対し、北朝鮮住民の間にはなお慎重な見方が広がっていると、デイリーNKの内部消息筋が伝えた。消息筋によれば、住民の間ではジュエ氏が父の現地指導にたびたび同行している