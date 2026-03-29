俳優、北村一輝がＳＮＳでオフショットを公開した。２０２６年度前期のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「風、薫る」で、見上愛演じるヒロイン・一ノ瀬りんの父親役を務める北村。２８日にインスタグラムを更新し「家族写真。明後日、月曜日からＮＨＫ連続テレビ小説＃風薫る始まります。」とつづり、ドラマ内の家族写真を公開。見上、りんの母・一ノ瀬美津役を務める女優の水野美紀、りんの２歳年下の妹・一ノ瀬安（やす）役