今日3月29日(日)は、広く晴れて、春本番の暖かさが続くでしょう。ただ、午後は太平洋側で、急な雨や雷雨の可能性があります。お花見などお出かけになる方は、折り畳みの傘があると良さそうです。北海道と沖縄は一時的に雨や雪が降るでしょう。広く晴天太平洋側は急な雨や雷雨に注意今日29日(日)は、移動性の高気圧に緩やかに覆われる見込みです。九州と四国は、おおむね晴れるでしょう。中国地方や近畿、東海、関東甲信は、午前
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