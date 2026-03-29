「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）阪神の高橋遥人投手（３０）が１６３８日ぶりの完封勝利。デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏は「きょうは高橋投手」と大絶賛だ。◇◇きょうは高橋投手でしょう。それに尽きますね。度重なる手術を乗り越え開幕カードで完封勝利。素晴らしいピッチングでした。テルにも今季初タイムリーが出て、先発投手と４番で勝った。まさにナイスゲーム！高橋投手の特長は何と言って