「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）阪神が接戦を制し今季初勝利。初回、右前打で出塁した中野の二盗に悪送球が絡み三進、森下の左犠飛で先制した。八回は佐藤輝の右前適時打で貴重な追加点。先発の高橋は１６３８日ぶりの完封勝利を挙げた。藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇（テレビ）−チームとして今季初勝利。いまの心境は。「高橋と伏見がよく頑張ってくれました」−先発の高橋が５年