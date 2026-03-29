「広島２−１中日」（２８日、マツダスタジアム）今年も赤ヘル打線には頼もしい男がいる。広島のサンドロ・ファビアン外野手は打球が左前に落ちると、小さくガッツポーズ。一塁では熱狂するマツダの大歓声を背に受けながら両手を広げ、クールに喜びを表現した。チームの開幕連勝発進に貢献し、「なんとか良い反応ができたよ」と白い歯をこぼした。１−１で迎えた八回２死一、三塁。「絶対打ってやろうと思って打席に入りまし