春の訪れとともに、スシローから心ときめく苺スイーツが登場♡今回ラインナップされたのは、苺の魅力をたっぷり詰め込んだ2種類の新作。見た目も可愛く、味わいも贅沢な仕上がりで、思わず写真に収めたくなる華やかさです。期間限定だからこそ味わえる、旬の苺スイーツで特別なひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか♪ 苺づくしの贅沢オムレット 価格：300円（税込）～ ふわふわ食感が魅力の