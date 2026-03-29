KARAのメンバーで俳優としても活動する知英（32）の約10年ぶりとなる写真集『知英サード写真集（仮）』が、6月5日に発売されることが決定し、先行カットが公開された。【写真】沖縄の海をバックに！透明感のある肌が魅力的な知英2008年にKARAへ加入し、日本におけるK-POPブームをけん引してきた知英。グループ活動に加え、近年は日本でのソロ活動も再開し、ドラマや映画、バラエティ番組など幅広い分野で存在感を示している。