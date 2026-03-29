「広島２−１中日」（２８日、マツダスタジアム）広島は来日初登板初先発のフレディ・ターノック投手が、７回５安打無失点、７奪三振。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏が「先発陣の柱になってくれるのではという期待感を抱かせてくれる」好内容だった。◇◇ターノックは予想以上の内容と結果を見せてくれた。ボールに力があるし、コントロールも無四球と安定していた。特に効果的だったのが右打者の内角へのツー