元NHK沖縄放送局キャスターでラジオ沖縄所属の竹中知華アナウンサー（44）が25日、自身のSNSを更新。“たわわ”な美スタイルが際立つ写真を披露した。【写真】「すごいです」「たまんねー」水色ニットで横から“たわわ”ショットを披露した竹中知華アナ竹中アナは、1982年1月19日生まれ、広島県出身。青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月から