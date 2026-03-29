日本テレビ系４月期ドラマ「月夜行路−答えは名作の中に−」（８日スタート。水曜、後１０・００）の第１話に佐々木希とカズレーザー、第２話に久本雅美がゲスト出演することが２９日、分かった。佐々木は不倫をした夫に先立たれた妻を演じ、カズレーザーはおなじみ真っ赤な衣装で登場する。久本は事件の舞台となる呉服屋の店主を演じる。文学を愛する銀座のママ・野宮ルナ（波瑠）と、夫にも子供たちにもないがしろにされる