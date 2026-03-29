フジテレビ日曜朝の番組『ボクらの時代』（毎週日曜前7：00）が、29日の放送をもって最終回を迎えた。また、新ニュース情報番組『SUNDAYブレイク.』（毎週日曜前7：00※初回のみ前7：30〜）が始まり、同局系の日曜朝のラインナップががらりと変わることになった。【写真】フジテレビ清水社長、相次ぐアナウンサーの退職に言及『ボクらの時代』最終回はナレーター小林聡美が仲良しの2人、市川実日子＆片桐はいりと対談。