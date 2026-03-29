56歳のときに早期退職優遇制度を利用し、会社員生活にピリオドを打ったKさん（75歳）。手にした割増退職金1,800万円と貯金2,200万円を頼りに、その後は週4日の午前中だけ無理なく働き、62歳からは年金を繰上げ受給する道を選びました。同世代が定年まで身を粉にして働くなか、あえて収入減を受け入れて「自分の好きな仕事」を楽しむ12年間を手に入れた、70代男性の事例を紹介します。56歳で早期退職し、午前中だけのアルバイト生活