近年、年金を受給しながら働き続ける高齢者の数は、増加の一途を辿っています。しかし、老齢厚生年金と給与額の合計が一定額を超えると、年金の一部または全額がカットされてしまう点には注意が必要です。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』（三笠書房）から一部を抜粋・編集し、「在職老齢年金」の仕組みについて解説します。老齢厚生年金＋給与が「月65万円以上」で年金カットに近年、60歳で定年にな