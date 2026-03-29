空前の猫ブームと言われて久しい現代社会。彼らの多くは人間の生活に溶け込み、かけがえのない家族として大切にされています。しかし、人間の常識や親切心など、猫たちには一切通用しないもの。ネット上でも、愛猫の「理不尽なマイルール」に翻弄され、戸惑う飼い主たちの声が連日のように寄せられています。【漫画】猫の謎行動に翻弄される…それもまた幸せ♪（全編を読む）今回は、そんな猫の“謎行動”に振り回されているという