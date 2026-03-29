京都府向日市から出る家庭ごみの排出量が5年連続で減少している。1人当たりの排出量はこの5年で15％減少し、同市が2029年度に据えていた数値目標を前倒しで達成した。市は指定ごみ袋の導入や、資源ごみを回収しやすくする環境整備が奏功したとみている。【写真】モバイルバッテリーなどリチウムイオン電池を回収する缶生ごみや紙くず、びんや缶などの家庭から出るごみの排出量は最新の24年度が1日・1人当たり439グラムだった。